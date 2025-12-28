В ближайшие сутки 29 декабря в области ожидаются сложные погодные условия. На западе, севере и востоке прогнозируются снег, низовая метель и гололёд.
Кроме того, на западе, севере и юге области местами образуется туман.
Ветер юго-западный со скоростью 9–14 м/с, на западе, севере и востоке области порывы будут усиливаться до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов мороза, на северо-востоке области похолодает до 15 градусов ниже нуля. Днём ожидается 3–8 градусов мороза.
В Костанае прогнозируется облачная погода, снег и низовая метель. Ветер юго-западный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 10–12 градусов мороза, днём ожидается 4–6 градусов ниже нуля.
