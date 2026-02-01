Учебная нагрузка: будут ли уроки по субботам — ответ министра
Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова заявила, что вопрос учебной нагрузки школьников и учителей сейчас находится...
На западе, севере и юге области ожидается небольшой снег, местами низовая метель. На севере, востоке и юге области прогнозируется туман.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, скоростью 9–14 м/с, на западе, севере и юге области порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов мороза, на севере области — 18–23 градуса мороза.
Днём ожидается 5–10 градусов мороза, на севере области — до 13 градусов мороза.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.