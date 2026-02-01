На западе, севере и юге области ожидается небольшой снег, местами низовая метель. На севере, востоке и юге области прогнозируется туман.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, скоростью 9–14 м/с, на западе, севере и юге области порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов мороза, на севере области — 18–23 градуса мороза.

Днём ожидается 5–10 градусов мороза, на севере области — до 13 градусов мороза.

