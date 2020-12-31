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Прогноз погоды в новогоднюю ночь и 1 января

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1 января в Костанайской области ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный  9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -22…-27, местами -30 градусов. Днем -17…-22, местами -25 градусов.

В Костанае ночью -22…-24 градусов, днем -17…-19.

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