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Прогноз предстоящей засухи выпустил Казгидромет

Фотография для новости Вслед за паводками: в мае в Казахстане ожидается засуха

pixabay.com

С учетом осадков, выпавших в течение апреля и прогнозируемых погодных условий, на территории Казахстана увеличивается площадь территорий подверженных риску наступления засухи.

Засуха ожидается:

  • Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области;
  • Амангельдинском районе Костанайской области;
  • в Шетском районе Карагандинской области.

Умеренно влажными прогнозируются условия:

  • в Костанайской области в Карасуском районе;
  • в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Сандыктауском районах;
  • в Павлодарской области в Актогайском, Успенском и в окрестности г. Павлодар;
  • в Западно-Казахстанской области в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратюбинском районах;
  • в Актюбинской области в Кобдинском районе.

На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.

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