Прогноз предстоящей засухи выпустил Казгидромет

С учетом осадков, выпавших в течение апреля и прогнозируемых погодных условий, на территории Казахстана увеличивается площадь территорий подверженных риску наступления засухи.

Засуха ожидается:

Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области;

Амангельдинском районе Костанайской области;

в Шетском районе Карагандинской области.

Умеренно влажными прогнозируются условия:

в Костанайской области в Карасуском районе;

в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Сандыктауском районах;

в Павлодарской области в Актогайском, Успенском и в окрестности г. Павлодар;

в Западно-Казахстанской области в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратюбинском районах;

в Актюбинской области в Кобдинском районе.

На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.

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