Прогноз предстоящей засухи выпустил Казгидромет

pixabay.com
С учетом осадков, выпавших в течение апреля и прогнозируемых погодных условий, на территории Казахстана увеличивается площадь территорий подверженных риску наступления засухи.
Засуха ожидается:
- Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области;
- Амангельдинском районе Костанайской области;
- в Шетском районе Карагандинской области.
Умеренно влажными прогнозируются условия:
- в Костанайской области в Карасуском районе;
- в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Сандыктауском районах;
- в Павлодарской области в Актогайском, Успенском и в окрестности г. Павлодар;
- в Западно-Казахстанской области в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратюбинском районах;
- в Актюбинской области в Кобдинском районе.
На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау РТН