USD 448.01
EUR 486.81
RUB 5.05
  1. Home
  2. Новости
  3. Прогноз засухи от синоптиков Казгидромета

Прогноз засухи от синоптиков Казгидромета

Фотография для новости Прогноз засухи от синоптиков Казгидромета

pixabay.com

После уточнения предварительного прогноза засухи на июнь увеличивается площадь территорий где ожидаются умеренно засушливые условия. Об этом сообщают синоптики Казгидромета. 

Атмосферная засуха ожидается:

  • в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
  • в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;
  • в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Таскалинском и Акжаикском районе;
  • в Актюбинской области в Каргалинском и Мугалжарском районах
  • в Карагандинской области в Шетском районе;
  • в Улытауской области в Улытауском районе;
  • в Абайской области в Аягозском и Уржарском районах,
  • в Жамбылской области в Мойынкумском районе;
  • в Кызылординской области в Кармакшинском и Казалинском районах.

Умеренно влажно в июне ожидается в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области, в Бескарагайском районе Абайской области, в Талгарской районе Алматинской области, в Бухар-Жырауском, Осакаровском районах районах Карагандинской области, в г.Караганда и на значительной части Павлодарской и Акмолинской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Почти два миллиона тенге заплатит костанаец за размещение запрещённого контента
Следующая новость

Жара +43. Прогноз на три дня представлен синоптиками