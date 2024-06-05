Прогноз засухи от синоптиков Казгидромета

После уточнения предварительного прогноза засухи на июнь увеличивается площадь территорий где ожидаются умеренно засушливые условия. Об этом сообщают синоптики Казгидромета.

Атмосферная засуха ожидается:

в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;

в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Таскалинском и Акжаикском районе;

в Актюбинской области в Каргалинском и Мугалжарском районах

в Карагандинской области в Шетском районе;

в Улытауской области в Улытауском районе;

в Абайской области в Аягозском и Уржарском районах,

в Жамбылской области в Мойынкумском районе;

в Кызылординской области в Кармакшинском и Казалинском районах.

Умеренно влажно в июне ожидается в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области, в Бескарагайском районе Абайской области, в Талгарской районе Алматинской области, в Бухар-Жырауском, Осакаровском районах районах Карагандинской области, в г.Караганда и на значительной части Павлодарской и Акмолинской области.

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