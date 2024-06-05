Прогноз засухи от синоптиков Казгидромета

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После уточнения предварительного прогноза засухи на июнь увеличивается площадь территорий где ожидаются умеренно засушливые условия. Об этом сообщают синоптики Казгидромета.
Атмосферная засуха ожидается:
- в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
- в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;
- в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Таскалинском и Акжаикском районе;
- в Актюбинской области в Каргалинском и Мугалжарском районах
- в Карагандинской области в Шетском районе;
- в Улытауской области в Улытауском районе;
- в Абайской области в Аягозском и Уржарском районах,
- в Жамбылской области в Мойынкумском районе;
- в Кызылординской области в Кармакшинском и Казалинском районах.
Умеренно влажно в июне ожидается в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области, в Бескарагайском районе Абайской области, в Талгарской районе Алматинской области, в Бухар-Жырауском, Осакаровском районах районах Карагандинской области, в г.Караганда и на значительной части Павлодарской и Акмолинской области.