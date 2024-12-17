Под председательством Омаргали Байгабулова, состоялась внеочередная сессия Костанайского городского маслихата восьмого созыва.
В работе сессии принял участие заместитель акима города Костаная, администраторы бюджетных программ – руководители отделов акимата города Костаная, руководитель ТОО «Тазалык-2012» Радик Искалиев.
На повестке дня рассмотрено четыре вопроса. Один из них повышение тарифа на вывоз мусора.
Большинством голосов депутатов Костанайского городского маслихата внесено изменение в утвержденный тариф для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Костанай. «За» проголосовали восемь депутатов, «против» — пять депутатов, «воздержались» — два депутата.
Данные предоставили в ТОО «Тазалык-2012.
Жители благоустроенного сектора сейчас платят 404,25 тенге без НДС, 452,76 тенге с НДС с человека.
Новый тариф — 619,64 тенге без НДС, 694 тенге с НДС с человека.
Жители неблагоустроенного сектора сейчас платят 482,16 тенге без НДС, 540,01 тенге с НДС.
Новый тариф — 739,05 тенге без НДС, 827,74 с НДС.
Ранее данный вопрос рассматривался на заседаниях постоянных комиссий маслихата и в рабочих группах маслихата.
По информации руководства предприятия, сейчас проходят процедуры, после тариф начнет действовать. Ориентировочно — в конце января.