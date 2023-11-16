Новая ипотечная программа «9-20-25». Стали известны подробности

О новой программе ипотечного кредитования «9-20-25» рассказала глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова за круглым столом в СЦК.

Программа «9-20-25», как сказала Ляззат Ибрагимова, находится в планах.

«Мы предполагаем выпустить облигации банкам. Мы думаем, что было бы интересно сделать именно программу для молодых семей. Как я уже говорила, у нас есть государственная программа «Бакытты отбасы», где участвуют многодетные, семьи воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды 1-2 группы и дети-сироты — четыре приоритетное группы», — отметила Ляззат Ибрагимова.

По словам главы «Отбасы банка», чтобы участвовать в таких программах специальных, где ставка 2% годовых, 5% годовых, человек должен обязательно стоять в очереди

«В последнее время молодые семьи часто обращаются и говорят «У нас один ребенок, мы находимся на старте своего пути, но у нас тоже нет жилья, мы не госслужащие, мы не работаем в бюджетных организациях, мы не можем по этим категориям встать в очередь». И вот именно, заботясь о них, учитывая, что у нас 20 миллионный гражданин родился. Соответственно мы хотим разработать для них эту программу. У нее ставку будет чуть выше, потому что деньги будут привлекаться в с рынка. Мы ее планируем, но условия все, возможности и все механизмы — они будут точно известны уже в 2024 году», — сообщила глава банка.

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