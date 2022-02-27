Программа переселения с юга на север Казахстана провалилась — СМИ

За последние годы население областей Казахстана (Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской), в которые переселяли жителей из южных регионов, не только не увеличилось, но даже уменьшилось, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Издание отмечает, что за последние пять лет на программу переселения в Казахстане потратили более одного миллиарда долларов. По приблизительным подсчетам — 450 миллиардов тенге.

При этом, по данным компании DataMetrics, население СКО за последние пять лет уменьшилось на 20 тысяч человек и в процентном соотношении именно Северо-Казахстанская область потеряла больше всего жителей.

Аналитики DataMetrics выделили несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры.

«Из этого можно сделать совершенно очевидный вывод о полной нецелесообразности расходования средств на программу «Енбек» или о неверном их распределении», — пишет издание

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