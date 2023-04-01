Программу повышения доходов населения изменили в Казахстане

Правительство внесло изменения в Программу повышения доходов населения Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2022 года № 218 «Об утверждении Комплексного плана «Программа повышения доходов населения до 2025 года» следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении Комплексного плана « Программа повышения доходов населения до 2029 года «;

«; пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить прилагаемый Комплексный план «Программа повышения доходов населения до 2029 года» (далее – Комплексный план).».

Комплексный план «Программа повышения доходов населения до 2025 года», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в постановлении правительства от 28 марта.

В новой программе сообщается, что по состоянию на 3-й квартал 2022 года доля населения, имеющего доходы за чертой бедности, составила 5,3 процента.

«При этом в 13 регионах (Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская, Павлодарская области, Астана, Алматы и Шымкент) наблюдается рост доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, c 2019 года.

В 9 регионах (Акмолинская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области, Алматы и Шымкент) показатель превышает среднереспубликанский уровень — 5,2 процента и больше», — сообщили авторы программы.

В структуре ВВП наблюдается низкая доля оплаты труда работников – 30,1 процента за январь — сентябрь 2022 года по сравнению с другими странами (39,8 процента в России; 53 процента в США; 47 процентов в ЕС). Это, по данным программы, обусловлено наличием проблем, связанных с диспропорциями в оплате труда, наличием скрытой безработицы и, как следствие, ростом работающих бедных (в Казахстане таких 32,7 процента, в Азербайджане – 39,7, России – 30,7, в Греции – 13,4 процента).

Несмотря на постоянную положительную динамику номинальных доходов с 39,2 тысячи тенге в 2010 году до 152,5 тысячи тенге в третьем квартале 2022 года, темпы роста реальных доходов населения снижаются (6,4 процента в 2019 году, 4,3 процента в 2020 году, 4,1 процента в 2021 году, 3,5 процента за январь — сентябрь 2022 года). Это, по данным программы, связано с замедлением экономического роста и высоким инфляционным давлением, которое сохранится в 2023 году. При этом следует особо отметить, что продовольственная инфляция в декабре 2022 года составила 25,3 процента и оказывает существенное влияние на платежеспособность населения.

«Программа сфокусирована на казахстанском гражданине, на улучшении его благосостояния и качества жизни. (…) Реализация Комплексного плана приведет к трудоустройству более 3,3 миллиона человек, в том числе 2,3 миллиона молодежи, до 2029 года, увеличению доли оплаты труда в ВВП до 41,1 процента (с 30,1), снижению уровня бедности до 5 процентов (с 5,3), безработицы до 4,6 процента (с 4,9 процента)», — планирует правительство.

Напомним, 11 января 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Программу повышения доходов населения.

«Работа должна быть точной и адресной. На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности. Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве», — поручил Глава государства.

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