Программы «7-20-25» и «Баспана хит» перестанут финансировать в Казахстане

«С учетом снижения влияния кризиса на экономику важно обеспечить постепенный выход государства из программ кредитования, уступая место рыночным принципам. В этой связи предусмотрен выход Национального банка с 2023 года из финансирования государственных программ. Планируется, что финансирование программ льготного кредитования, ЭПВ («Экономика простых вещей». — Прим.), «Баспана Хит», завершится в 2021 году, а в 2022 году завершится финансирование программы «7-20-25», — сообщила Абылкасымова, выступая на VIII ежегодном саммите лидеров финансового рынка.

Отметим, программа «7-20-25″ позволяет приобрести первичное жилье в ипотеку под 7 процентов годовых с 20-процентным первоначальным взносом на срок до 25 лет.

«Баспана Хит» позволяет приобрести вторичное жилье в ипотеку под 10,75 процента годовых с 20-процентным первоначальным взносом на срок до 15 лет.

Она добавила, что правительство рассмотрит возможность перехода от прямого финансирования на гарантирование кредитных рисков субъектов предпринимательства.

«Антикризисные меры позволили снизить долговое бремя для бизнеса и населения. В результате, несмотря на кризисный 2020 год, мы видим, что качество кредитного портфеля не ухудшилось. Уровень неработающих кредитов по физическим лицам уменьшился на 1 подпункт и на начало 2021 года составил 5,4 процента, в том числе по потребительским кредитам — 6,5 процента. По кредитам юридических лиц также снизился на 1,2 подпункта до 8,6 процента, в основном за счет списания неработающих кредитов крупными банками», — пояснила Абылкасымова.