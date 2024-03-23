Прогрел машину — плати штраф. Привлечь водителя за нарушение этой нормы не просто, говорят полицейские

Некоторое время назад казахстанские полицейские, обеспокоенные большим количеством транспорта, который люди оставляют во дворах, а потом его там же прогревают, стали усиленно напоминать, что согласно правилам дорожного движения, водители не могут прогревать свой автомобиль возле жилых домов или же стоять со включенным двигателем более 5 минут.

Стражи порядка даже начали грозить штрафами тем, кто не соблюдает эту норму.

«Под понятием стоянка мы понимаем преднамеренную остановку транспортного средства на срок более 5 минут, если это не связано с погрузкой/выгрузкой грузов и посадкой/высадкой пассажиров. Штраф за данное нарушение предусматривается 5 месячных расчетных показателей, при повторности 10 месячных расчетных показателей», — сказал заместитель начальника отдела МПС УП Костаная Алмат Карымсаков.

Как выяснилось, привлечь водителя за нарушение этой нормы, не так просто, как говорят полицейские. У тех, кто обращается с заявлением на нарушение закона, должно быть видео длительностью 5 минут, где четко и ясно виден автомобиль, и как долго работает его двигатель. Костанайские же автовладельцы считают, что этот закон вообще не подходит под условия нашего региона.

«Я вообще не представляю как люди машину греть будут, потому что за 5 минут машину ты не прогреешь, это как минимум 10-15 минут».

«Морозы, тем более такие условия у нас в городе, это глупость конечно я так думаю».

«Я против. Сугубо лично, как водитель я против, потому что ну, я допустим завожу машину да, где-то час греется, зимой у нас холодно».

Помимо этого, автолюбители считают, что таким образом зимовать они будут на станциях технического обслуживания, так как недостаточный прогрев двигателя грозит неизбежной поломкой.

«5 минут — это мало, чтобы машина вышла как бы в рабочую температуру, и начнете движение у вас все равно экологически машина начнет потреблять больше топлива, потому что у нее замерзшая вся ходовая часть. Если вы не на прогретом двигателе поедете, чревато тем, что вы станете нашими клиентами, и потратите немаленькую сумму денег по нынешним ценам», — объясняет автомеханик Сергей Ким.

В управлении полиции также добавили, что отдельную статистику по стоянке с работающим двигателем они не ведут, а такие случаи относят к общему числу нарушений правил стоянки.

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