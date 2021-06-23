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Прохладно. Прогноз погоды на 24-26 июня 

wikipedia.org

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Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами, выпадением града, 24 июня в Павлодарской, 24-25 июня в Восточно-Казахстанской, 25 июня в Алматинской областях ожидаются сильные дожди.

Лишь на западе страны сохранится жаркая погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем на севере до 17-28 тепла, в центре до 20-35 тепла, на северо-западе до 25-40 тепла.

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