Прохладные и дождливые выходные прогнозируют в Казахстане

Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 21, 22 и 23 мая, передает Tengrinews.kz.
По данным «Казгидромета», атмосферные фронтальные разделы, связанные с циклоном из районов европейской части России, обусловят неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики.
«Пройдут дожди с грозами, которые будут сопровождаться усилением ветра. Возможно выпадение града, а на северо-западе, также в горных и предгорных районах южных регионов ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на западе, северо-западе на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов«, — говорится в сообщении.
Между тем на западе, согласно прогнозу, ожидается небольшое повышение дневных температур от 8-18 до 15-28 градусов тепла.
«На остальной территории ожидается понижение температур — днем на севере, в центре от 25-30 до 15, на юге и востоке страны от 28-33 до 17 градусов тепла», — заключили в гидрометеорологической службе.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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