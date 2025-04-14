О подготовке к празднованию 80-летия Победы говорили сегодня на совещании в акимате Костаная. Центральным местом празднования 9 мая станет Парк Победы.

9 мая в 11.00 у Мемориала воинам-костанайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоится торжественный митинг с церемонией возложения гирлянды Воинской Славы к Вечному огню, минутой молчания в память о погибших и возложением цветов к Мемориалу.

«По улице Победы собираемся? Как в прошлые годы. Нужно будет обеспечить проход колонны. Ветераны у нас участвуют. Семь ветеранов на сегодня. Из них сколько планируют принять участие? Мы надеемся, что четыре пока подтверждают. Это очень хорошо. Всем 100 лет уже. Троим из них точно 100 лет было. Они уже очень преклонного возраста. Там надо бережно относиться. Мы поэтому шествие отменили, после ковида пошло. Потому что ветераны уже идти не могут. Без ветеранов идти тоже не совсем хорошо. Поэтому мы с ними всегда встречаемся в парке. Теперь продумайте как они, с нами зайдут или чтобы на месте, чтобы не беспокоить их. Привезти, посадить и закрепить за каждым ветераном по два человека, чтобы они поддерживали, возложили цветы и потом на карах вы их могли увезти», — сказал аким Костаная.

Кроме того, в Парке Победы, как и в прошлом году откроется передвижная музейная экспозиция, посвященная костанайцам — Героям Великой Отечественной войны. Будет работать концертная площадка. Пройдет традиционная акция «Солдатская каша». Развернут полевые кухни, где каждый желающий сможет попробовать солдатскую кашу.

В этом году в парке планируется несколько интерактивных площадок «Играй, гармошка фронтовая», на которых под аккомпанемент баяна все желающие исполнят любимые песни военных лет.

В 15.00 в Центральном сквере состоится выступление военного оркестра воинской части 6697.

На сценической площадке перед областным акиматом с 14.00 запланирован цикл концертов.

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