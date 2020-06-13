Проходной балл ЕНТ в этом году на педагогические специальности назвали в МОН РК

Проходной балл ЕНТ для поступления на педагогические специальности повышен до 70 баллов. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев, передает BaigeNews.kz.

«В позапрошлом году (порог — прим. ред.) составлял 50 баллов, как и для всех специальностей, однако, в целях повышения именно качества подготовки педагогических кадров было принято решение о постепенном повышении. В прошлом году это было 60 баллов, в этом году уже 70 баллов», — сказал Тойбаев.

По его словам, введено проведение дополнительного экзамена и определение проходного порогами ЕНТ и самими вузами.

«У нас есть высшие учебные заведения, которые очень популярны среди абитуриентов, повышая академическую самостоятельность вузов, предоставляем возможность проведения своего дополнительного экзамена, либо повышения своего порогового балла ЕНТ. Например, если говорим о национальных вузах, допустим, КазНУ им. аль-Фараби, они вправе по определенному направлениям подготовки установить более высокие проходные баллы. Этот пороговый балл будет распространяться, как для поступающих на грант, так и на платной основе», — сообщил спикер.

Он добавил, что «если вузы посчитают нужным проводить определенные экзамены, по определенным направлениям подготовки, то они имеют на это право».

При этом, отметил Тойбаев необходимо учитывать ситуацию с COVID-19.

«В этом году вузам рекомендовано не проводить собственные экзамены, а установить определенные проходные баллы ЕНТ. То есть повысить их, если они считают нужным. Данные проходные пороговые баллы будут утверждены соответствующими вузами и предоставлены МОН РК. На следующей неделе они будут уже размещены на сайте Национального центра тестирования. Там с ними можно ознакомиться», — уточнил он.

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