«Прохождение 5% барьера позволит увеличить количество партий в Парламенте»- Сергей Жалыбин

Политическая жизнь страны требует обновления и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев даже озвучил в чем оно может заключаться. Это произошло во время его выступления перед депутатами обеих палат Парламента. Президент заговорил о необходимости полной защиты прав человека и сослался на мировую практику. В мире широко распространено право людей выражать несогласие с любыми выборами. Этот постулат теперь должен стать нормой и для нашей страны. Президент заявил, что в бюллетенях для голосования на каждом уровне должна появиться графа «против всех».



«Меня всегда удивляло то, почему эта графа у нас отсутствовала. Наличие этой графы как раз и вызывается требованиями людей и демократии. Потому что сейчас можно просто-напросто перечеркнуть весь бюллетень и он будет признан недействительным. А если кто-то поставит в графе «против всех» это будет говорить о том, что он выражает свою позицию по отношению ко всем депутатам. Не к самому процессу, выборов, я это подчеркиваю, а к конкретным депутатам, что эти люди его не устраивают»,- сказал член совета сенаторов Парламента Республики Казахстан Сергей Жалыбин.

Появление этой графы, очевидно, должно произойти в ближайшем будущем. Ведь президент в своем выступлении говорил именно о перспективах развития нашей страны. И вот еще одно новшество, предложенное Касым-Жомартом Токаевым: барьер для прохождения депутатов от партий в Мажилис Парламента следует снизить с сегодняшних 7 процентов до 5.



«Это говорит о дальнейшей демократизации выборного законодательства, выборного процесса в итоге. Потому что прохождение 5% барьера позволит увеличить количество партий в Парламенте. И это, безусловно, отразиться на позитивном развитии демократических процессов, плюрализм мнений повысится»,- сказал Сергей Жалыбин.



Такое нововведение, по словам Президента, должно помочь развитию политической конкуренции в стране. Инициатива поможет учесть мнение людей при проведении государственной политики. А это благоприятно скажется на развитии всей страны. Вместе с тем выборное законодательство лишь одна из сторон требующая будущих изменений. В выступлении президента прозвучали слова о необходимости модернизации судебной и правоохранительной системы. А весь государственный аппарат, по словам президента, следует сделать более компактным, прозрачным и эффективным.



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