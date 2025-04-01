Информацию предоставил оперативный штаб Костанайской области по координации противопаводковых мероприятий.

«В связи с резким повышением уровня воды на реке Дамды произошел перелив на 153 км временной объездной дороги Аулиеколь-Жалдама. Временно ограничено движение на данном участке. Для объезда доступны альтернативные маршруты — автодорога «Жезказган-Петропавловск» через г. Державинск и автодорога «Торгай-Шили-Аралколь»», — говорится в сообщении

О завершении восстановительных работ будет сообщено дополнительно.

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