Информацию предоставил оперативный штаб Костанайской области по координации противопаводковых мероприятий.
«В связи с резким повышением уровня воды на реке Дамды произошел перелив на 153 км временной объездной дороги Аулиеколь-Жалдама. Временно ограничено движение на данном участке. Для объезда доступны альтернативные маршруты — автодорога «Жезказган-Петропавловск» через г. Державинск и автодорога «Торгай-Шили-Аралколь»», — говорится в сообщении
О завершении восстановительных работ будет сообщено дополнительно.
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