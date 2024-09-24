Костанайские спасатели предотвратили возгорание 27 автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
На территории костанайского автобусного парка в автомобильном боксе, в котором находились городские маршрутные автобусы, произошел пожар. В результате чего пострадали 5 автобусов.
«Удалось предотвратить распространение огня на 27 автобусов и конструкции бокса. Силами спасателей пожар ликвидирован на площади 220 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается», — сообщает ДЧС.