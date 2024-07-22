Произведен возврат взносов из ФСМС казахстанцам

Прокуратурой Акмолинской области проведен анализ состояния законности в сфере обязательного социального медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что работодателями необоснованно удерживались взносы ОСМС с многодетных матерей (воспитывающих более 6-ти детей), лиц с инвалидностью и обучающихся по очной форме обучения, которые освобождены от уплаты.

К примеру, работодателем многодетной матери в Фонд социального медицинского страхования (далее — Фонд) перечислено 31 243 тенге.

В другом случае, с лица с инвалидностью удержаны взносы в размере 82 306 тенге в пользу Фонда.

Подобные факты не единичны.

По акту надзора осуществлен возврат денежных средств 436 лицам льготной категории на общую сумму более 60 млн тенге.

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