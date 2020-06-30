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Производители электроэнергии подали заявку на повышение предельного тарифа

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Электроэнергетическая отрасль Казахстана нуждается в обновлении действующих активов, в связи с тем производители электроэнергии подали заявку на повышение тарифа, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы Минэнерго, благодаря введенному в 2019 году рынку электрической мощности активы станций начали обновляться. Однако по прогнозным оценкам доходы, полученные с рынка электрической мощности, не позволяют в полной мере осуществить модернизацию и обновление уже отработавшего свой парковый ресурс оборудования станций.

Уровень износа станций из года в год увеличивается. В связи с чем, ставится под угрозу качество электроснабжения. Существующий уровень предельных тарифов энергопроизводящих организаций (далее- ЭПО) не в полной мере покрывает затраты ЭПО, и станции вынуждены часть доходов с рынка электрической мощности направлять на покрытие текущих затрат. Изношенность оборудования составляет порядка 60%. Данный факт подтверждается участившимися случаями аварийного выбытия электрических мощностей, снижения качества электроснабжения потребителей и увеличения рисков зависимости единой электроэнергетической системы Казахстана от соседних стран. — сообщили в Минэнерго.

По данным ведомства, в 2019 году из-за износа мощностей, недостаточной маневренности и многочисленных аварийных ситуаций Казахстан вынужденно закупал услуги по регулировке электрических мощностей у соседних стран на сумму более 8 млрд тенге, что в конечном счете оказывает отрицательное влияние на тариф казахстанцев.

В случае сохранения ситуации денежные средства, которые могут быть использованы в энергетике Казахстана для реконструкции, модернизации и обновления станций, также будут уходить в соседние страны. При изменении предельных тарифов ЭПО, средний чек на оплату электрической энергии для конечных потребителей по статистическим средним квартирам (двух- трехкомнатным, объем потребления которых в среднем составляет 170−220 кВтч в месяц, без учета квартир с электроплитами) может увеличиться не ранее четвертого квартала на величину не более чем 200 тенге в месяц к текущем счетам. В свою очередь, будет сохранена возможность в полной мере использовать величину инвестиций на модернизацию электрических станций, которая на текущий год должна составить более 70 млрд тенге, — убеждены в Минэнерго.

Цена электрической энергии энергопроизводящих организаций устанавливается согласно договору между поставщиком и потребителем, в том числе и с энергоснабжающими организациями, но не выше предельного тарифа, установленного государственным органом.

Тарифы на электрическую энергию в соответствии с Законом устанавливаются на 7 лет, при этом ежегодно у электростанций наблюдается рост затрат на производство электрической энергии. В случае фактического увеличения затрат энергопроизводящих организаций на производство электрической энергии, ЭПО вправе подавать заявку в уполномоченный орган на корректировку предельного тарифа.

Пор данным Минэнерго, с начала 2020 года увеличились независящие от ЭПО затраты на приобретение топлива (увеличение на 9,9%), электрической энергии от возобновляемых источников энергии (увеличение тарифа ВИЭ на 9,3%, объемы обязательной покупки электроэнергии ВИЭ увеличились в два раза); обязательные платежи в бюджет (увеличение зависит от роста МРП) и регулируемые услуги системного оператора (увеличение на 12%).

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