Производители школьной формы в Костанайской области терпят большие убытки

В связи с ограничительными мероприятиями в стране из-за пандемии коронавируса, бизнес оказался в сложной ситуации. Среди пострадавших и производители школьной формы. Новый учебный год в стране решено начать в онлайн-режиме, поэтому новые юбки, пиджаки, брюки и сарафаны не покупают. Швейные ателье терпят убытки, а после заявления Минобразования, когда форма стала не обязательной, они и вовсе боятся остаться без заказов.

Руководитель швейного предприятия в Костанае Светлана Шипилкина рассказывает, что обычно в это время года в магазине уже раскупается большая часть товара. Школьную форму, первым делом, берут родители первоклассников, поэтому маленькие размеры со склада продавались быстрее всех. Потом за формой приходили из среднего звена, а к 31 августа — подтягивались старшеклассники. В августе 2020-го года все не так. Из-за пандемии коронавируса и перевод начала нового учебного года на дистанционный формат обучения, продажи школьной формы резко упали.

«Август у нас горячая пора, в это время у нас работало от 4 до 6 менеджеров, мы не успевали. Сейчас идет у нас пошив масок, апрель только пошивом масок и занимались для предприятий»,- сказала руководитель ТОО «Азурит ПТФ» Светлана Шипилкина.

Падение доходов в связи с отсутствием продаж налицо, продолжает собеседница. Ежегодно предприятие продавало только школьной формы на 20-30 млн тенге, сейчас, по словам Светланы Шипилкиной, подано примерно 10 процентов готовой продукции. Предпринимательница, да и не только она, но и все, кто занимается пошивом школьной формы беспокоятся, что останутся без работы. Ведь разрешение министра образования не носить школьную форму весь следующий учебный год может лишить их запланированных доходов. Напомним, что в середине июля Асхат Аймагамбетов, чтобы помочь родителям сэкономить, в приказ о ношении школьной формы ввел дополнение. Сама форма теперь не обязательна к ношению целый учебный год, но деловой стиль в одежде ученика присутствовать должен.

«Есть производства, которые занимаются только пошивом школьной формы и для них это удар, но поскольку у нас еще спецодежда, хотя для нас это тоже удар, но не такой, можно остаться на плаву»,- говорит Светлана Шипилкина.

Сегодня форму покупают в основном родители первоклашек, которым будет разрешено учиться в дежурных классах. Чтобы и дальше оставаться на плаву, отмечает Светлана Шипилкина, решено в пошиве одежды для учеников на предприятии использовать больше синего цвета, без клетчатой ткани, которую, как особенность, внедрили школы. Но самое главное теперь все же, чтобы дети вернусь в школы.

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