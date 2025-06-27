На космодром «Байконур» планируют релоцировать производство российских космических ракет, передает LS.

Согласно ответу правительства на депутатский запрос, совместно с РФ продолжается создание космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек».

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» с КРК запланирован на декабрь 2025 года.

При этом российские партнеры прорабатывают вопрос релокации производства данной ракеты с территории РФ на космодром «Байконур».

«Ведется работа по выводу из состава арендуемого земельного участка площадью 1,7 тыс. кв. км, на котором в дальнейшем будет создана специальная экономическая зона. На данном участке планируется реализация отечественных космических проектов и стартапов иностранных государств», – отмечается в ответе правительства.

Помимо этого, в апреле во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене казахстанская делегация встретилась с руководством германских компаний OHB System AG и Rocket Factory Augsburg AG, где обсуждалось сотрудничество в области пусковых услуг и ракетных технологий.

Также Национальный центр космических исследований и технологий работает над сотрудничеством со стартапами из Индии (Sky Root), Китая (Deep Blue Aerospace), Германии (Himpulse) по организации запусков и испытаний создаваемых ими ракетоносителей сверхлегкого и легкого классов.

Казахстан совместно с Турцией, Узбекистаном, Азербайджаном и Кыргызстаном в рамках меморандума реализует проект по разработке первого научного спутника формата 12U. Работу по проектированию, сборке и испытаниям спутника планируется завершить до декабря текущего года на базе Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов.

Помимо этого, в конце текущего года намечен первый запуск малой метеорологической ракеты.

В правительстве отметили, что по прогнозу к 2030 году объем рынка ракетостроения в мире вырастет до $113 млрд. На этом фоне министерством финансов рассматривается запрос по поддержке прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области космической деятельности на 2026-2028 годы на 8,2 млрд тенге.

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