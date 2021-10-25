Пройдут атмосферные фронты. Прогноз на 26-28 октября

В предстоящие дни на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды.

С прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки, усиление ветра, гололед, в северных, центральных и восточных регионах страны- низовая метель.

Местами по республике ожидается туман.

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Температура воздуха в западных регионах ночью 0-5 мороза, на западе страны 0-5 тепла, днем небольшое повышение от 3…12 до 5…15 тепла, на северо-западе ночью понижение температуры воздуха от 0…5 тепла, на западе региона 3 мороза до 3…8 мороза, днем повышение от 0…5, на юге региона 10 до 5…13 тепла, на севере республики понижение от 2…7 тепла до 2…7 мороза, днем колебание от 2…15 до 0…5 тепла.

В центре Казахстана ночью понижение от -3…+5 до -7…+3, днем от 8…16 до 2…10 тепла, на востоке понижение от -3…+5 до -1…+7, днем от 10-18 до 0…8 тепла. На юге страны небольшое понижение от -1…+7 до -3…+5, днем от 13…22 до 8…15 тепла. На юго-востоке республики колебание от -1…+7 до -3…+6, днем от понижение от 12-20 до 7-15 тепла.

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