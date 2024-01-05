«Прокатил» полицейского на капоте. Приговор вынесен рудничанину

Рудненским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении И., который обвинялся в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.380 ч.3 УК РК – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.

Судом установлено

22 декабря 2023 года в 12 часов 54 минуты И., управляя автомобилем «Toyota Avensis», припарковался на автостоянке возле здания отделения банка, под знаком, запрещающим стоянку транспортных средств, не находящихся под управлением инвалидов.

На требования инспектора патрульный полиции А. выйти из автомобиля для оформления административного протокола и привел в движение свой автомобиль, умышленно совершив наезд на А., который ухватился руками за капот автомашины.

При этом, И. продолжил движение с выездом с парковочного место на проезжую часть и остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, где был задержан сотрудниками полиции.

Позиция сторон:

В судебном заседании И. полностью признал свою вину, добытые по делу доказательства не оспаривал, в содеянном чистосердечно раскаялся.

Главное судебное разбирательство по делу проведено в сокращенном порядке ввиду ускоренного досудебного расследования по делу.

По наказанию:

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого — чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие пятерых малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

Принимая во внимание, что И. ранее не судим, имеет постоянное место жительства и работы, а также отсутствие материальных претензий со стороны потерпевшего, суд с учётом характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установлением пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.

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