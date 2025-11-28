Костанайская межрайонная прокуратура продолжает в суде оспаривать действующий тариф ТОО «Тазалык-2012» на сбор, вывоз, транспортировку, сортировку и захоронение отходов. Год назад его поддержал городской маслихат, утвердив повышение сразу на 53%. Надзорный орган считает рост необоснованным и добивается отмены решения.

Аргументы прокуратуры

По позиции стороны обвинения, расчёты компании выполнены с нарушением отраслевой методики. В качестве примера приводятся расходы, которые, по мнению прокуроров, не должны включаться в тариф:

— нотариальные услуги свыше 2 млн тенге (исполнительные надписи на должников, которые впоследствии оплачиваются самими должниками);

— почтовые и иные сопутствующие услуги;

— транспортный и имущественный налоги, командировочные расходы, плата за пользование земельным участком;

— затраты многолетней давности, тогда как сортировкой отходов компания занялась только с 2024 года.

Прокуратура также отмечает, что утверждённый в Костанае тариф — один из самых высоких в стране, что усиливает требования к его обоснованию.

Позиция ответчика и маслихата

Представители «Тазалык-2012» настаивают, что доводы иска необоснованны, а учтённые траты — фактические и связанные с основной деятельностью. В аппарате городского маслихата напоминают: первоначально запрашивалось повышение на 71%, однако после проработки части позиций тариф был снижен примерно на 20 процентных пунктов и утверждён на уровне 53%. Там также указывают, что Экологический кодекс предоставляет представительному органу право устанавливать тарифы.

Что дальше

Следующее, вероятно заключительное, судебное заседание назначено на 2 декабря. По его итогам станет ясно, сохранится ли действующий тариф или решение маслихата будет отменено.

Начало 2026 года будет точно непростым - Нацбанк Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов 28 ноября заявил, что первые месяцы 2026 года пройдут...