Мошенники придумывают новые способы обмана. Об этом жителей города предупреждают прокуроры Костаная.
При покупке авто мошенники предлагают заплатить задаток, просят перейти в WhatsApp и высылают ссылку на сторонний сайт, который полностью подменяет официальную страницу Kolesa.kz. Здесь они просят внести данные с карты, а получив доступ, снимают все деньги жертвы.
«Важно помнить! Никогда не сообщайте свои личные данные и коды из СМС посторонним людям, не отправляйте деньги или предоплату, даже минимальную, не вводите данные платежной карты на неизвестных сайтах, не торопитесь, обдумывайте свои решения. На самом сайте Kolesa.kz. нет функционала по оформления задатка и оплаты сделок. Прокуратура призывает граждан быть бдительными!», — сообщает прокуратура.
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