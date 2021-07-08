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Прокуратура просит костанайцев не выходить на незаконные митинги, к которым призывают в соцсетях

В соцсетях распространяют сообщения с призывом выйти на митинг. Прокурор Костаная разъяснил  порядок организации и проведения митингов. 

Порядок и проведение регулируется новым законом. Он принят 25 мая 2020 года.

«Этот закон упростил и демократизировал организацию и проведение мирных собраний. В частности, для организации и проведения мирных собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный характер. Уведомление оформляется в письменной форме в местные исполнительные органы не позднее, чем за 5 рабочих дней до намеченной даты. В нем указывается цель и форма собрания, данные организатора и лиц ответственных за соблюдение общественного порядка. Данное уведомление подлежит рассмотрению в течение 3 дней со дня регистрации. В случае отсутствия ответа по истечению трех дней организатор вправе провести собрание», — сообщил прокурор Костаная Ерлан Сарсенов.

По словам прокурора, организаторами не подавались заявления в местные исполнительные органы о проведении предстоящего митинга.

«За проведение несогласованного митинга грозит наказание — до 25 суток ареста. Либо наступает уголовная ответственность.  Кроме того, действует запрет на массовые мероприятия попостановлению главного санитарного врача в связи с ситуацией по коронавирусу.  За несоблюдение постановления, повлекшее массовое заражение, либо смерть человека грозит штраф от 2000 МРП или срок до 5 лет. Призываю граждан неукоснительно соблюдать нормы законодательства не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных акциях. Правоохранительные органы будут пресекать любые нарушения», — отметил прокурор Костаная.

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