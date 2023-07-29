Прокуратурой пресечено незаконное расходование бюджетных средств в Костанайской области

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Прокуратурой города Аркалыка выявлены нарушения расходования бюджетных средств Отделом занятости и социальных программ акимата города Аркалыка.
Установлено, что экс-руководитель Отдела Омарова К.А. фиктивно трудоустроила на общественные работы 3-х граждан, которые работали в крестьянском хозяйстве, принадлежащем её супругу.
Ущерб государству составил 1,4 миллиона тенге.
Прокуратурой области проведено досудебное расследование по статье 361 части 1 УК с направлением дела в суд. Ущерб в ходе следствия возмещен в полном объеме.
Приговором Аркалыкского городского суда от 18 июля т.г. Омарова К.А. признана виновной и по акту амнистии освобождена от основного наказания в виде ограничения свободы, при этом, приговором суда ей запрещено занимать должности на государственной службе.