Прокурор совершил самоубийство в Костанае

В Костанае повесился старший прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры города. Причины произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.

По информации ведомства, утром 5 мая в лесополосе на территории Костанайского района на дереве в подвешенном состоянии обнаружен труп старшего прокурора отдела по защите общественных интересов Костанайской городской прокуратуры. Факт суицида зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, расследованием занимается отдел полиции Костанайского района.

По данным прокуратуры, стаж работы мужчины в органах прокуратуры составлял четыре года. У сотрудника осталась супруга и малолетняя дочь.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.