Прокуроры добились снижения стоимости железнодорожных билетов в Казахстане

Главная транспортная прокуратура изучила приказ, который определяет предельные уровни тарифов на пассажироперевозки, сообщает zakon.kz.

Прокуроры установили, что методику неправомерно включили формулу по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования, которая фактически могла привести к удорожанию цен на проездной документ.

21 февраля на этот нормативный акт прокуроры принесли протест в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Протест удовлетворили в полном объеме.

«На сегодня применение динамического ценообразования при продаже железнодорожных билетов приостановлено, проект приказа об исключении этой нормы находится на стадии согласования с уполномоченными органами», — сообщила пресс-служба Главной транспортной прокуратуры.

Прокуроры отметили, что поправки позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов.

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