Прокуратурой Алмалинского района проведен анализ на предмет соблюдения прав потребителей со стороны автосалонов города Алматы.

Ряд автосалонов города систематически навязывали клиентам дополнительные услуги — сигнализация, затемнение автостекол, коврики и другие комплектующие за дополнительную оплату, тем самым нарушая их права и действующее законодательство.

«На основании акта прокурорского надзора департаментом по защите и развитию конкуренции города Алматы проведено расследование с привлечением ТОО к административной ответственности с наложением штрафа на сумму более 88 млн тенге. В настоящее время штраф полностью оплачен. Органы прокуратуры разъясняют, что навязывание дополнительных услуг потребителям запрещено законодательством Республики Казахстан», — отметили в прокуратуре.

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