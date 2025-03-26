USD 501.81 EUR 541.5 RUB 5.96

Прокуроры предупредили казахстанские автосалоны

— Сегодня, 18:20
Изображение для новости: Прокуроры предупредили казахстанские автосалоны

Фото взято с сайта bizmedia.kz/baigenews.kz

Прокуратурой Алмалинского района проведен анализ на предмет соблюдения прав потребителей со стороны автосалонов города Алматы.  

Ряд автосалонов города систематически навязывали клиентам дополнительные услуги — сигнализация, затемнение автостекол, коврики и другие комплектующие за дополнительную оплату, тем самым нарушая их права и действующее законодательство.

«На основании акта прокурорского надзора департаментом по защите и развитию конкуренции города Алматы проведено расследование с привлечением ТОО к административной ответственности с наложением штрафа на сумму более 88 млн тенге.   В настоящее время штраф полностью оплачен.  Органы прокуратуры разъясняют, что навязывание дополнительных услуг потребителям запрещено законодательством Республики Казахстан», — отметили в прокуратуре.



Теги:

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.