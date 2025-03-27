Прокуратура города Костанай предупреждает население о распространенном способе обмана — звонок от лжесотрудника банка и правоохранительного органа.

Мошенники представляются сотрудниками полиции, КНБ, антикора и прокуратуры.

«Зачастую через видео звонок в форменной одежде из кабинета демонстрируют, что они действительно являются действующими сотрудниками. Таких у нас 311 фактов или 40,7% дел, где причинен ущерб потерпевшим на сумму 753 млн. тенге. Важно помнить, что сотрудники правоохранительного органа никогда не будут Вам звонить по видеозвонку, требовать сообщения личных данных и кодов из СМС. На такие поступающие звонки Вам не стоит отвечать, просто кладите трубку, игнорируйте звонки от неизвестных номеров. Любую информацию Вы можете перепроверить позвонив на номер 102», — сообщили в прокуратуре Костаная.

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