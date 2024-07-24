Прокуроры проверяют электронные кошельки алиментщиков

Органы прокуратуры в надзорной работе особое внимание уделяют вопросам защиты прав детей. Одна из наболевших проблем общества – неуплата алиментов. На 1 июля долг 253 тысяч недобросовестных родителей достиг 19 млрд тенге. Родители задолжали 367 тысячам детей . Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Неуплату должники оправдывают отсутствием работы.

«И, действительно, большинство из них официально не трудоустроены, а некоторые не стремятся к этому. На самом деле, современные источники заработка, службы такси и доставки позволяют должникам получать доходы без трудового договора. Социальные сети тоже могут приносить хороший доход. К примеру, владельцы аккаунтов с большим количеством подписчиков зарабатывают на рекламе. Недобросовестные должники с целью уклонения от исполнения обязательств по содержанию детей скрывают такие доходы, деньги хранят на электронных кошельках. Сейчас практически все сферы услуг перешли на электронные методы оплаты. В 2023 году доля безналичных операций в Казахстане составляла 86,2%, объем транзакций 142,6 трлн тенге. Доходы официальные и неофициальные поступают на карт-счета», — говорится в сообщении пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В целях защиты интересов детей органы прокуратуры, в пределах своих полномочий, принимают меры по выявлению таких скрытых заработков и привлечению должников к установленной законом ответственности. Столичная прокуратура выявила 170 злостных «алиментщиков», которые скрывали на электронных кошельках свои деньги на сумму более 350 миллионов тенге. По фактам уклонения от уплаты алиментов начато 30 досудебных расследований, после чего была погашена задолженность на 45 миллионов тенге.

«По результатам рассмотрения уголовных дел семь должников приговорены к ограничению свободы и общественным работам. Два дела прекращены за примирением, еще 20 дел расследуются полицией, одно рассматривается судом. В целом, с начала года мерами прокурорского надзора защищены права 15,5 тысяч детей, судоисполнители взыскали в их пользу более 2,3 млрд тенге долгов по алиментам. К уголовной и административной ответственности привлечены 1,7 тысяч должников, уклонявшихся от уплаты алиментов», — сообщили в Генпрокуратуре.

Работа находится на постоянном контроле.

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