USD 478.58
EUR 520.84
RUB 5.44
  1. Home
  2. Новости
  3. Пролетел на «красный». Авария произошла в Костанае

Пролетел на «красный». Авария произошла в Костанае

Фотография для новости Пролетел на "красный". Авария произошла в Костанае

Кадр из видео @ilovekostanay

21 июля на пересечении улиц Абая-Фролова 27-летний водитель «Hyundai Sonata», проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомашиной «Toyota Camry».

В результате аварии оба водителя и несовершеннолетний пассажир были доставлены в больницу, им оказана своевременная медицинская помощь.

По данному факту ДТП полицией возбуждено административное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уважаемые водители помните, что соблюдение правил дорожного движения гарантирует безопасность на дорогах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Информация для пассажиров автобусов. В Костанае изменятся семь маршрутов

Следующая новость

Выпуск ТВ-Новостей — 19.07.24