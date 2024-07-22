Пролетел на «красный». Авария произошла в Костанае

Кадр из видео @ilovekostanay
21 июля на пересечении улиц Абая-Фролова 27-летний водитель «Hyundai Sonata», проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомашиной «Toyota Camry».
В результате аварии оба водителя и несовершеннолетний пассажир были доставлены в больницу, им оказана своевременная медицинская помощь.
По данному факту ДТП полицией возбуждено административное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Уважаемые водители помните, что соблюдение правил дорожного движения гарантирует безопасность на дорогах.
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