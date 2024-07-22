Пролетел на «красный». Авария произошла в Костанае

21 июля на пересечении улиц Абая-Фролова 27-летний водитель «Hyundai Sonata», проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомашиной «Toyota Camry».

В результате аварии оба водителя и несовершеннолетний пассажир были доставлены в больницу, им оказана своевременная медицинская помощь.

По данному факту ДТП полицией возбуждено административное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уважаемые водители помните, что соблюдение правил дорожного движения гарантирует безопасность на дорогах.

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