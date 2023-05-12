Промежуточный заём в Отбасы банке теперь смогут получить только те, кто копил деньги на депозите хотя бы 3 месяца

С 15 мая 2023 года в Отбасы банке будут применять более низкие дифференцированные ставки вознаграждения по промежуточному займу, сообщает пресс-служба банка. Однако получить такой заём без накопления средств на депозите в банке теперь не получится.

Как изменились ставки. Ранее диапазон ставок составлял от 7% до 11,5% годовых (ГЭСВ от 7,4%). Теперь этот коридор будет снижен до 6%-10% (ГЭСВ от 6,2%). Размер ставки по кредиту зависит от срока накопления на депозите и периодичности его пополнения. Для оценки этих критериев Отбасы банк применяет оценочный показатель. Чем он выше, тем ниже ставка по кредиту, передает informburo.kz

Оценочный

показатель от 10 7-10 от 5 4,2-5 3,3-4,2 2,5-3,3 Ставка

вознаграждения

по

промежуточному

займу 6-7,5% 6,5-8% 6-8,5% 6,5-9% 7-9,5% 7,5-10%

Кто теперь не сможет получить промежуточный заём. До настоящего времени клиенты, которые единовременно (без накопления на депозите) вносили на свой сберегательный счёт в Отбасы банке 50% от стоимости жилья, сразу же могли претендовать на промежуточный заём по

максимальной ставке 11,5%. При этом значение ОП было равно нулю.

Теперь, чтобы получить промежуточный заём, нужно достичь минимального значения ОП 2,5. Это значение можно получить, если с момента пополнения депозита в размере 50% от стоимости жилья пройдёт три месяца. Только тогда банк выдаст кредит по максимальной

ставке, которая будет равна 10%.

При взносе 50% от договорной суммы оценочный показатель 2,5 достигается за три месяца;

ОП от 3,3 – за четыре месяца;

ОП от 4,2 – за пять месяцев;

ОП 5 – за шесть месяцев;

ОП от 7 – за 8,5 месяцев;

ОП от 10 – за 12 месяцев.

Почему изменили подход к выдаче займов. Промежуточные займы пользуются спросом у вкладчиков Отбасы банка. Например, по итогам 2022 года было выдано в общей сложности 79 872 займа, из которых 68% – это промежуточные займы. И большая часть таких займов

выдаётся с ОП, где его значение равно нулю.

«Это значит, что на момент получения займа средства клиентов не накапливались на депозитах, а, следовательно, не работали в системе. При этом баланс накоплений и выдачи займов – главный принцип в системе жилищных сбережений. Пока одни участники делают накопления, другие – получают займы. Это позволяет системе быть стабильной, а самым бережливым вкладчикам выдавать займы по более низкой ставке», – отметили в банке.

На какие программы распространяется новшество. Дифференцированные ставки вознаграждения по промежуточным жилищным займам в зависимости от значения оценочного показателя будут применены:

К рыночным программам банка – приобретение первичного и вторичного жилья, приобретение земельного участка, на цели ремонт и модернизация жилья и строительство.

К условиям кредитования по проекту «Арендное жилье с последующим выкупом», программе «Свой дом».

к программе «Жаңа баспана» (для получателей жилищных выплат).

Клиенты банка, которые на дату 15 мая 2023 года будут иметь предварительное одобрение по займу, смогут получить кредит по прежним

условиям. Ставки по жилищным и предварительным займам остаются без изменений.

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