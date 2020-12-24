Промышленный сектор динамично развивается в Костанайском регионе

Сегодня состоялась ZOOM-конференция с коллективом ТОО «ЕВРАЗ Каспиан Сталь» г.Костанай. Это завод по производству мелкосортного проката, запущен в 2013 году, в данный момент на предприятии трудится около 200 человек.

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Доверенное лицо кандидата в депутаты Семейбаева Сырыма Сайранбекулы Гульнара Нуртазина провела встречу, на которой рассказала о предстоящих выборах, программе партии «Нур Отан», приоритетных направлениях деятельности партии.

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Костанай – промышленный центр Костанайской области. В структуре экономики города 57% приходится на обрабатывающую промышленность. Это такие бренды, как «Баян-Сулу» (кондитерские изделия), «Корона» (макаронные изделия и мука), ТОО «ДЕП», ТОО «МИЛХ» торговая марка «Новый день» (молочная продукция), Филиал «Космис» ТОО «RG Brands Kazakhstan» (молоко «Мое», соки «Солнечный» и «ДА-ДА», газированные напитки «Pepsi»).



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В городе выпускается более половины производимых в стране автомобилей (NIVA, Jac, Chevrolet, MAN, УАЗ, Yutong). Также в городе производятся комбайны «Есиль» и тракторы «Кировец», LOVOL.

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За счет стабильной работы промышленного сектора, в условиях пандемии COVID-19 городу удалось не допустить потери в экономике и

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«Партия «Nur Otan» будет добиваться увеличения числа постоянных рабочих мест за счет реализации новых инвестиционных проектов, чтобы каждый мог обеспечить достойный уровень жизни.

В результате принятия мер за пять лет в городе будет создано более 20 тыс. рабочих мест (в среднем 4 тыс. новых рабочих мест ежегодно за счет открытия производств)»- озвучила планы кандидата Гульнара на конференции.

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Так же по итогам встречи участников призвали проявить гражданскую активность и принять участие в выборах 10 января.

Оплачено из средств городского предвыборного штаба “NurOtan”

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