Пропаганда терроризма и разжигание религиозной розни. Полиция задержала костанайца

За пропаганду терроризма с использованием СМИ, ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.

30-летний местный житель был установлен и задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области.

«Придерживаясь радикальной религиозной идеологии, он распространял среди своего окружения и в социальных сетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иных вероисповеданий и призывающие к насилию по религиозным мотивам»,- рассказал исполняющий обязанности начальника Управления Сабит Ибраемов.

Он также отметил, что по данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе.

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