Пропаганда терроризма и разжигание религиозной розни. Полиция задержала костанайца

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
За пропаганду терроризма с использованием СМИ, ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
30-летний местный житель был установлен и задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области.
«Придерживаясь радикальной религиозной идеологии, он распространял среди своего окружения и в социальных сетях материалы, пропагандирующие неполноценность граждан иных вероисповеданий и призывающие к насилию по религиозным мотивам»,- рассказал исполняющий обязанности начальника Управления Сабит Ибраемов.
Он также отметил, что по данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе.