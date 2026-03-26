USD 482.33 EUR 557.57 RUB 5.74

Пропал подросток: в Костанае идут круглосуточные поиски

— Сегодня, 10:27
В городе Костанай продолжаются масштабные поиски безвестно пропавшего несовершеннолетнего. С 19 марта сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям по факту исчезновения Владимира Орел 2008 года рождения.

Поисковая операция организована в круглосуточном режиме. В ней задействованы значительные силы: сотрудники полиции, подразделения ДЧС, спасательные службы, представители местных исполнительных органов, а также волонтёры.

Территория поисков охватывает большую часть города и прилегающие районы. Проводится прочёсывание местности, проверяются возможные маршруты передвижения подростка, отрабатываются все версии и поступающая информация. Обследуются в том числе труднодоступные участки.

Действия всех служб координируют сотрудники полиции, обеспечивая оперативность и слаженность работы. Поиски не прекращаются ни днём, ни ночью.

Правоохранительные органы обращаются к жителям с просьбой не оставаться равнодушными. Любая информация может помочь установить местонахождение подростка. Сообщить сведения можно по номеру «102».

Поиски несовершеннолетнего продолжаются.


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.