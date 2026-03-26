Пропал подросток: в Костанае идут круглосуточные поиски

В городе Костанай продолжаются масштабные поиски безвестно пропавшего несовершеннолетнего. С 19 марта сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям по факту исчезновения Владимира Орел 2008 года рождения.

Поисковая операция организована в круглосуточном режиме. В ней задействованы значительные силы: сотрудники полиции, подразделения ДЧС, спасательные службы, представители местных исполнительных органов, а также волонтёры.

Территория поисков охватывает большую часть города и прилегающие районы. Проводится прочёсывание местности, проверяются возможные маршруты передвижения подростка, отрабатываются все версии и поступающая информация. Обследуются в том числе труднодоступные участки.

Действия всех служб координируют сотрудники полиции, обеспечивая оперативность и слаженность работы. Поиски не прекращаются ни днём, ни ночью.

Правоохранительные органы обращаются к жителям с просьбой не оставаться равнодушными. Любая информация может помочь установить местонахождение подростка. Сообщить сведения можно по номеру «102».

Поиски несовершеннолетнего продолжаются.

