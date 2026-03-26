USD 481.83 EUR 556.8 RUB 5.85

Пропал подросток в Костанае: полиция поднята по тревоге, возбуждено уголовное дело

— Сегодня, 18:22
Изображение для новости: Пропал подросток в Костанае: полиция поднята по тревоге, возбуждено уголовное дело

Фото пресс-службы ДП

В Костанае по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в правоохранительных органах, сотрудники полиции проводят весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка.

В рамках работы изучаются записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления, а также частного сектора — с целью определить возможный маршрут передвижения пропавшего.

Параллельно проверяются возможные места его пребывания, опрашиваются родственники, знакомые и соседи.

На данный момент ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Костаная, а также задействованы силы из близлежащих регионов. К поисковой операции подключены волонтёры и другие службы.

Розыск находится на особом контроле руководства Департамента полиции.

Изображение 1 для Пропал подросток в Костанае: полиция поднята по тревоге, возбуждено уголовное дело

Фото пресс-службы ДП

Правоохранительные органы обращаются к жителям с просьбой: при наличии любой информации о местонахождении подростка незамедлительно сообщить по телефону «102».

Дополнительные сведения будут предоставляться по мере поступления.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.