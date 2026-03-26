Пропал подросток в Костанае: полиция поднята по тревоге, возбуждено уголовное дело

В Костанае по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в правоохранительных органах, сотрудники полиции проводят весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка.

В рамках работы изучаются записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления, а также частного сектора — с целью определить возможный маршрут передвижения пропавшего.

Параллельно проверяются возможные места его пребывания, опрашиваются родственники, знакомые и соседи.

На данный момент ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Костаная, а также задействованы силы из близлежащих регионов. К поисковой операции подключены волонтёры и другие службы.

Розыск находится на особом контроле руководства Департамента полиции.

Правоохранительные органы обращаются к жителям с просьбой: при наличии любой информации о местонахождении подростка незамедлительно сообщить по телефону «102».

Дополнительные сведения будут предоставляться по мере поступления.

В Казахстане передумали: старые 10 000 тенге будут в ходу дольше Национальный банк Казахстана продлил срок параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге. Теперь использовать купюры...

«Ни копейки не дам»: скандал вокруг строительства высоток в Костанае В Костанае разгорелся спор вокруг возможного строительства многоэтажных домов в центральной части города. Публичные слушания...

3 месяца до перемен: кредиты в Казахстане станут строже С 1 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила кредитования. Как изменится...