Пропал подросток в Костанае: полиция поднята по тревоге, возбуждено уголовное дело

В Костанае по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в правоохранительных органах, сотрудники полиции проводят весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка.
В рамках работы изучаются записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления, а также частного сектора — с целью определить возможный маршрут передвижения пропавшего.
Параллельно проверяются возможные места его пребывания, опрашиваются родственники, знакомые и соседи.
На данный момент ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Костаная, а также задействованы силы из близлежащих регионов. К поисковой операции подключены волонтёры и другие службы.
Розыск находится на особом контроле руководства Департамента полиции.
Правоохранительные органы обращаются к жителям с просьбой: при наличии любой информации о местонахождении подростка незамедлительно сообщить по телефону «102».
Дополнительные сведения будут предоставляться по мере поступления.
