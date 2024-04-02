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Пропал во время паводка житель Костанайской области

Фотография для новости Пропал во время переправы во время паводка житель Костанайской области

Кадр из видео

Силами Оперативно- спасательного отряда ДЧС Костанайской области, пятый день ведутся поисково-спасательные работы пропавшего пастуха в селе Целинное, города Аркалык.

Задействовано воздушное судно Министерства обороны РК совершившее обследование территории с воздуха, а также дроны и лодки. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, 29 марта с безопасного места, гражданин Б, 1971 г.р., при попытке переправы через реку, пропал в водах реки Терисаккан.

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