Пропал во время паводка житель Костанайской области

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Силами Оперативно- спасательного отряда ДЧС Костанайской области, пятый день ведутся поисково-спасательные работы пропавшего пастуха в селе Целинное, города Аркалык.
Задействовано воздушное судно Министерства обороны РК совершившее обследование территории с воздуха, а также дроны и лодки. Поисковые работы продолжаются.
Напомним, 29 марта с безопасного места, гражданин Б, 1971 г.р., при попытке переправы через реку, пропал в водах реки Терисаккан.
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