Пропал во время пожара. Третий год житель Костанайской области находится в розыске

Фото взято с rk.karelia.ru
Уже третий год, как пропавший без вести, находится в розыске житель Костанайской области, однако, поиски его не прекращаются.
Житель поселка Аманкарагай Валерий Головач, которому сейчас может быть 58 лет, пропал 3-его сентября 2022-ого года, во время масштабного пожара двухлетней давности, в течение нескольких дней бушевавшего в Аулиекольском районе.
С тех пор местонахождение его не известно. Нет и подтверждений того, что с ним произошло что-то конкретное. Поэтому полиция, и, в первую очередь мать пропавшего мужчины, просят всех, кому что-либо известно о том, где он находится, или о его передвижениях, сообщить в правоохранительные органы. Предполагается, что пропавший может страдать потерей памяти, в виду перенесенного стресса, и обитать на каких-либо дальних пастбищах и зимовках.