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Пропала жительница Костанайской области

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Информацию о розыске женщины распространил поисково-спасательный отряд «Дос». 

33-летняя Екатерина Тузова пропала 10 декабря в городе Тобыл. До настоящего времени о её местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: Европейский тип внешности, рост 165, глаза серые, волосы русые.

 

 

 

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