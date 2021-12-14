Пропала жительница Костанайской области

Информацию о розыске женщины распространил поисково-спасательный отряд «Дос».

33-летняя Екатерина Тузова пропала 10 декабря в городе Тобыл. До настоящего времени о её местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: Европейский тип внешности, рост 165, глаза серые, волосы русые.

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