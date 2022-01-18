Пропавшая 5 месяцев назад жительница Костанайской области найдена мертвой​

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37-летняя женщина, жительница города Тобыл Елена Чаусова ушла из дома в неизвестном направлении в августе прошлого года и не вернулась.
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Заявление в полицию написала мать без вести пропавшей в октябре 2021 года. На розыск без вести пропавшей был ориентирован личный состав региона и других областей.
13 января 2022 года тело пропавшей найдено на территории Северо-Казахстанской области в селе селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова.
Как установлено, женщина скончалась от переохлаждения.
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