37-летняя женщина, жительница города Тобыл​ Елена Чаусова​ ​ушла из дома​ в неизвестном направлении​ в августе​ прошлого года​ и не вернулась.

Заявление в полицию​ написала​ мать​ без вести пропавшей в​ октябре​ 2021 года. На розыск​ ​ без вести пропавшей был ориентирован личный состав​ региона​ и других​ областей.

13 января 2022 года тело​ пропавшей​ ​ найдено​ на территории Северо-Казахстанской области в селе селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова.

Как установлено,​ женщина скончалась от переохлаждения.

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