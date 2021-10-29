Пропавшая в Костанае девочка нашлась

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, пропавшая Виктория Ванчикова, нашлась.

Как говорят полицейские, пропавшая найдена на улице Баймагамбетова. Её должны передать маме.

Напомним, девочка пропала 26 октября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.