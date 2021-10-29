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Пропавшая в Костанае девочка нашлась

informburo.kz

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Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, пропавшая Виктория Ванчикова, нашлась.

Как говорят полицейские, пропавшая найдена на улице Баймагамбетова. Её должны передать маме.

Напомним, девочка пропала 26 октября.

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