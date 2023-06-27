Пропавшая в Костанайской области школьница нашлась

Информацию корреспонденту alau.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Ориентировки на розыск 13-летней жительницы Костанайской области появилась в соцсетях региона, через сутки с момента её исчезновения. Сообщалось, что разыскивается ученица 8 класса общеобразовательной школы №4 имени Кейкі батыра города Аркалыка, 2009 года рождения. Согласно информации, вечером 25 июня она ушла из дома и не вернулась. Предполалось, что она могла быть в Костанае.

Якобы, в областном центре был найден её телефон. К поискам подключились волонтеры. Всех, кто мог увидеть девочку, или узнать информацию о её местонахождении или передвижениях, просили сообщить ее в полицию, или управление образования. В итоге, предположения подтвердились.

Во второй половине дня сотрудники полиции сообщили, что девочка найдена в Костанае. Каким образом она попала в областной центр, сейчас выясняется.

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