Пропавшего 24-летнего акмолинца нашли в Костанайской области

Полицейские и волонтеры нашли пропавшего 24-летнего акмолинца в Костанайской области, сообщает Polisia.kz.

3 февраля в отдел полиции Аккольского отдела полиции обратился 60-летний местный житель и рассказал полицейским, что его 24-летний сын, накануне уехал из дома и не сообщил куда направляется. Свой мобильный молодой человек отключил. Стражами порядка по данному факту было заведено розыскное дело по утере родственных связей. Молодого мужчину полицейские разыскивали по всей стране. По одной из версий предполагалось, что парень направился в Костанай.

Инспектор группы миграционной полиции Аккольского ОП Ботагоз Нугербекова связалась с волонтерами общественного фонда “Твори добро” в Костанае и граждане активно подключились к поискам парня. Ориентировки с данными молодого человека были расклеены по всему городу. Благодаря чему, 23 ноября местонахождение пропавшего было установлено. Своего знакомого по фото узнала жительница Костаная, сообщившая об этом в полицию. Счастливый отец молодого человека поблагодарил волонтеров и полицейских за установление местонахождения сына.

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