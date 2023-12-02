Пропавшего 4-летнего ребенка ищет полиция, сообщает polisia.kz

Вечером 1 декабря в полицию города обратился местный житель и сообщил, что его 4-летний сын, который вышел поиграть, не вернулся домой.

Заявление сразу же было зарегистрировано, задействован весь личный состав полиции. На данный момент стражами порядка проводится комплексные поисковые работы.

Информация с приметами пропавшего мальчика вместе с фото направлены во все районы. На помощь пришли также волонтеры и местные жители.

Бахыт Айбар Алдиярович, 25.05.2019 года рождения. Его приметы: рост 60-65 см, волосы темно-коричневого цвета. Был одет в серую клетчатую рубашку, брюки коричневого цвета, на ногах черные галоши.

Просим всех, кто видел пропавшего ребенка или владеет какой-либо информацией, незамедлительно позвонить в полицию по телефонам 8-725-33-5-97-65, 8-725-33-97-40-94 или +77014596666, +77026376600, +77759962793, а также на 102.

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