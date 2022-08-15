Пропавшего мальчика с аутизмом нашли в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщает МВД в своем Telegram-канале, передает Tengrinews.kz.

«Мальчика в ВКО нашли. Ребенок жив и здоров. Его обнаружил сотрудник СОБР», — говорится в сообщении.

Напомним, мальчик пропал 14 августа. «По словам заявителей, Тамирлан Ахметжанов 2010 года рождения ночью, около двух часов, ушел из дома и не вернулся. Получив данный сигнал, сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам», — пояснили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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