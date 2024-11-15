Пропавшего в Костанае юношу нашли погибшим





В Костанае завершились поиски Фазиза Әміра Нурланулы, 2008 года рождения.

Как сообщалось ранее, подросток ушел из дома по улице Назарбаева, 223, 14 июля около 18:00. После этого его местонахождение оставалось неизвестным, в связи с чем были организованы поисковые мероприятия.

По информации полиции, по факту безвестной пропажи молодого человека было заведено розыскное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело пропавшего без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в реке Тобол в районе Центрального моста.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам следствия.

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