Пропавших без вести троих казахстанцев нашли мертвыми

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Пропавшие без вести в Алматы, Алматинской области и Кокшетау двое мужчин и женщина найдены мертвыми. Обстоятельства их смерти не уточняются, передает Tengrinews.kz со ссылкой на страницу волонтеров LIDER.KZ в Instagram.
Соколова Наталья пропала 13 ноября 2022 года в Алматы. Женщина 19Махатов Раимбек 1952 года рождения пропал в Карасайском районе Алматинской области, в поселке Долан. 25 января этого года ушел из дома и не вернулся.63 года рождения ушла из дома по адресу: улица Пушкина, дом 41. Была одета в черное пальто.
Свистунов Павел 1964 года рождения проживал в городе Кокшетау, улица Пушкина, дом 6. 25 декабря 2022 года мужчина вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. При себе у него были ключи от дома и удостоверение личности.